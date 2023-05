Quem é Dario Durigan, o novo ‘número 2’ de Haddad no Ministério da Fazenda

Apoie o 247

Carta Capital - O ministro da Fazenda Fernando Haddad confirmou, nesta segunda-feira 8, que o novo secretário-executivo do Ministério da Fazenda será Dario Durigan. O advogado substitui Gabriel Galípolo, indicado pelo governo Lula ao cargo de diretor de Política Monetária do Banco Central.

Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP), Durigan já atuou com Haddad quando o petista foi prefeito de São Paulo. Naquela ocasião, entre setembro de 2011 e outubro de 2015, atuou como assessor da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil. Depois ficou mais de um ano no posto de assessor especial do prefeito. Durigan foi coordenador de projetos do Departamento de Gestão Estratégica da Advocacia-Geral da União (AGU).

