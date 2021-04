Receita Federal autua William Bonner e Globo por sonegação de impostos

247 - O jornalista Ricardo Feltrin informa nesta quinta-feira que o apresentador William Bonner, do Jornal Nacional, foi autuado pela Receita Federal por sonegação de impostos. “A megaoperação da Receita Federal que investiga supostas irregularidades em contratos de profissionais da TV brasileira segue fazendo novas ´vítimas´. A operação foi revelada no ano passado com autuações fiscais a mais de 40 artistas da Globo, como publicou com exclusividade em agosto o site ´Notícias da TV´", diz ele, em sua coluna .

A Receita acusa artistas e a Globo de conluio para reduzir o pagamento de impostos e de sonegar o Fisco por meio da chamada ´pejotização´, em que os profissionais são contratados como pessoa jurídica.

