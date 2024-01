"Refinaria será a mais moderna do Brasil e do continente americano", diz Prates

Apoie o 247

247 – O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, declarou que a Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, Pernambuco, tornar-se-á a mais moderna do Brasil e do continente americano. Durante a visita de Luiz Inácio Lula da Silva, que marcou a retomada das obras na refinaria, Prates ressaltou que, além da ampliação da capacidade de produção, a RNEST estará adaptada para produzir diesel de origem vegetal, representando um avanço significativo. “Essa será a segunda maior refinaria brasileira e a mais moderna e mais nova de todo o continente americano. Essa é também uma refinaria de adaptação para o futuro. Vamos começar a fazer diesel com conteúdo renovável, um diesel de origem vegetal. Essa é a refinaria de 100 anos, que não vai acabar junto com o petróleo. Petróleo pode acabar, mas a RNEST não acaba”, disse Prates.

A Petrobras planeja investir US$ 17 bilhões (R$ 84 bilhões) nos próximos cinco anos em projetos de refino, transporte e comercialização em diversas unidades do Brasil, visando aumentar a produção de diesel e contribuir para o mercado de baixo carbono. A obra na RNEST, prevista para conclusão em 2028, gerará 30 mil empregos diretos e indiretos. Após a expansão, a refinaria pernambucana processará 260 mil barris de petróleo por dia, adicionando mais de 13 milhões de litros de Diesel S10 à capacidade de produção nacional.

Além da relevância para o Nordeste e o Brasil, a RNEST destaca-se como uma refinaria adaptada para o futuro. Prates enfatizou que, ao completar 10 anos de operação este ano, a refinaria será a segunda maior do Brasil e a mais moderna e nova do continente americano. Ele destacou os planos de produzir diesel de origem vegetal, reforçando a ideia de que a refinaria não estará limitada ao petróleo, mas continuará relevante mesmo em um cenário pós-petróleo.

Durante o evento, foi lançado o Programa Autonomia e Renda da Petrobras, oferecendo cursos de capacitação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Jean Paul Prates enfatizou o compromisso da Petrobras em contribuir para a sociedade, oferecendo oportunidades de formação para novos profissionais. O programa disponibilizará cerca de 20 mil vagas em diversos estados, incluindo 7.205 em Pernambuco, com bolsa-auxílio mensal de R$ 660 (R$ 858 para mulheres com filhos até 11 anos), visando qualificar indivíduos para a indústria de energia brasileira.

