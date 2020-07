Renault demite 747 no Paraná e dá início a plano de reestruturação

247 - A montadora Renault demitiu 747 funcionários de sua fábrica de São José dos Pinhais (PR). A ação ocorreu após tentativas frustradas de negociações com o sindicato dos metalúrgicos da região de Curitiba, no Paraná.

Segundo reportagem do portal Exame, no final de maio, o grupo francês anunciou um grande plano de reestruturação global, que prevê o corte de quase 15.000 postos de trabalho ao redor do mundo, com sinergias da ordem de 2 bilhões de euros e mudanças no comando da aliança com a japonesa Nissan nas diferentes regiões do mundo, com a Renault ficando responsável pela América do Sul.

