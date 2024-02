Renda dos brasileiros dispara no primeiro ano do terceiro mandato de Lula

De acordo com o IBGE, foram considerados na pesquisa os rendimentos do trabalho e de outras fontes, como auxílios do governo e aposentadoria edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A renda per capita dos brasileiros aumentou 16,49%, chegando a R$ 1.893 no ano passado, em comparação com 2022, quando esteve em R$ 1.625. Foram considerados rendimentos do trabalho e de outras fontes, como auxílios do governo, aluguel e aposentadoria.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os moradores do Distrito Federal (DF) recebem R$3.357, aqueles que vivem no Maranhão (MA) ganham apenas R$ 945, em média.

continua após o anúncio

O rendimento domiciliar per capita é a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (nominais, sem descontar a inflação) e o total dos moradores de cada estado brasileiro.

Em 2023, o Brasil teve a menor taxa de desemprego desde 2014. A taxa média de desocupação ficou em 7,8% no ano passado. No caso do PIB (Produto Interno Bruto, o crescimento girou em torno de 3%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

continua após o anúncio

Veja a renda per capita por estado, conforme publicado no jornal O Globo:

Maranhão: R$ 945 Acre: R$ 1.095 Alagoas: R$ 1.110 Pernambuco: R$ 1.113 Bahia: R$ 1.139 Ceará: R$ 1.166 Amazonas: R$ 1.172 Sergipe: R$ 1.218 Pará: R$ 1.282 Paraíba: R$ 1.320 Piauí: R$ 1.342 Rio Grande do Norte: R$ 1.373 Roraima: R$ 1.425 Amapá: R$ 1.520 Rondônia: R$ 1.527 Tocantins: R$ 1.581 Espírito Santo: R$ 1.915 Minas Gerais: R$ 1.918 Mato Grosso: R$ 1.991 Goiás: R$ 2.017 Mato Grosso do Sul: R$ 2.030 Paraná: R$ 2.115 Santa Catarina: R$ 2.269 Rio Grande do Sul: R$ 2.304 Rio de Janeiro: R$ 2.367 São Paulo: R$ 2.492 Distrito Federal: R$ 3.357

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: