Ricardo Berzoini pode voltar ao governo como presidente dos Correios

247 – O ex-ministro Ricardo Berzoini pode voltar ao governo federal, como presidente dos Correios, empresa que sai do programa de privatizações. "O Palácio do Planalto informou ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), que o PT terá preferência para indicar o presidente dos Correios. Internamente, o nome favorito no momento é de Ricardo Berzoini, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff", aponta reportagem de Matheus Schuch , do Valor Econômico.

"Uma fonte que acompanha as discussões relatou que, ao ser consultado sobre a possibilidade de assumir a estatal, Berzoini afirmou que só aceitaria o cargo se houvesse consenso em torno de sua indicação, ou seja, não disputaria com outros cotados. Ele não se envolveu nas tratativas. Mas, consultado por pessoas que estão na linha de frente, colocou o nome à disposição", acrescenta o repórter.

