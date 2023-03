Roberto Campos Neto deve manter taxa de juros em 13,75% na reunião do Copom desta semana, segundo expectativas dos bancos

Apoie o 247

247 – As taxas de juros no Brasil devem permanecer muito elevadas e como as maiores do mundo depois da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que começa nesta terça-feira 21. Ao menos, é esta a expectativa do chamado "mercado" em relação às decisões de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e sua equipe.

"Embora o cenário econômico tenha sofrido mudanças relevantes desde a decisão de fevereiro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nas projeções dos economistas de mercado a sensação é que tudo continua como está", aponta reportagem do Valor Econômico.

"Para a reunião desta semana, é quase unânime a expectativa de que a Selic será mantida inalterada nos atuais 13,75% ao ano, pela quinta vez – apenas uma casa, a consultoria Siegen, espera um corte de 0,25 ponto percentual. Já em relação ao nível do juro básico no fim do ano, o ponto-médio das estimativas das 112 casas ouvidas pelo Valor aponta para Selic a 12,5% em dezembro, mesmo resultado obtido na pesquisa realizada antes da reunião de fevereiro", acrescentam os jornalistas Victor Rezende e Gabriel Roca.

