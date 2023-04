Rodrigo Pacheco cobra de Roberto Campos Neto "redução imediata" dos juros

"Esse é o desejo da economia e do mercado", afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco edit

247 - Nesta quinta-feira (20), durante a abertura do Lide Brazil Conference em Londres, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), discursou sobre a necessidade de reduzir imediatamente a taxa de juros e reiterou seu compromisso em aprovar rapidamente o projeto do novo arcabouço fiscal proposto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), no Congresso.

Alvo das críticas do governo Lula (PT) e do PT por não ter reduzido a taxa de juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estava na plateia. “Continuo defendendo a autonomia do Banco Central, mas precisamos encontrar um caminho para a redução imediata da taxa de juros. Esse é o desejo da economia e do mercado”, disse Pacheco.

"Nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75%. Se há algo que nos une, neste momento, é a impressão, o desejo e a obstinação de reduzir a taxa de juros no Brasil. Eu gostaria de pedir muito. É uma súplica do Senado, meu caro presidente do Banco Central do Brasil”, afirmou Pacheco em recado direto a Campos Neto.

Ele também destacou a importância de combater os obstáculos que impedem a redução da taxa de juros, como as "marolas e ruídos". Ele garantiu que o projeto do novo arcabouço fiscal será votado em maio no plenário do Senado e elogiou o texto proposto pelo governo.

