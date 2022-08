'Saída para a recuperação da economia será a retomada das grandes obras públicas', diz Nassif

Apoie o 247

247 - O jornalista Luis Nassif destaca, no Jornal GGN, que “uma das grandes saídas para a recuperação da economia será a retomada das grandes obras públicas”. “Mas esbarra-se em um problema criado pela Lava Jato. A operação foi peça de uma guerra comercial, destinada a tirar do mercado nacional e internacional as maiores empreiteiras brasileiras – a parte mais competitiva e internacionalizada da economia, ao lado do agronegócio”, completa.

A tese que envolve a recuperação das grandes empreiteiras nacionais foi defendida pela advogada Virginia Nasser Mesquita, entrevistada por ele na segunda-feira (15). “O primeiro ponto é a discussão do controle das empresas, preservar a sobrevivência das empresas, mas não necessariamente o controle dos proprietários”, ressalta.

“Outra possibilidade seria a securitização dos passivos das empresas e a constituição de um grande fundo que poderia colocar as cotas no mercado. O dinheiro arrecadado seria aplicado em obras paradas, gerando receitas que remunerariam os titulares das cotas”, completa.

Para Nassif, “seja qual for o caminho, o importante é garantir a volta das empreiteiras ao mercado, viabilizando as grandes obras de infra-estrutura e contribuindo para a recuperação dos investimentos na economia”.

