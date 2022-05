Salário mínimo ideal para abril seria de R$ 6.754,33, diz Dieese

Apoie o 247

Metrópoles - O salário mínimo ideal para o mês de abril deste ano seria de R$ 6.754,33, de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (Dieese) e divulgada nesta sexta-feira (6/5).

Os dados sugerem que para manter uma família de quatro pessoas, com base nos cálculos de gasto com as despesas com saúde, moradia, transporte, educação, alimentação, higiene, lazer, vestuário e previdência, o salário mínimo deveria ser cinco vezes superior ao atual – de R$ 1.212.

De acordo com o Dieese, o valor da cesta básica em São Paulo custou R$ 803,99 em março de 2022. O levantamento sugere que o trabalhador paulista comprometeria 71% do salário com gastos básicos para sustentar uma família.

O salário mínimo ideal para o mês de março era de R$ 5.330,69. O levantamento sugere um aumento de R$ 1.423,64 para abril.

