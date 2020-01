Salário mínimo pode subir a R$ 1.045 se Bolsonaro assim decidir, impacto será de R$ 2,13 bi

Considerando o dado efetivo da inflação medida pelo INPC em 2019, o salário mínimo em 2020 pode subir a R$ 1.045, ante R$ 1.039. Cada R$ 1 a mais no salário mínimo implica elevação de gastos de 355 milhões de reais em 2020, uma vez que o salário baliza benefícios como aposentadoria, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro desemprego e abono salarial edit

BRASÍLIA (Reuters) - Considerando o dado efetivo da inflação medida pelo INPC em 2019, o salário mínimo em 2020 pode subir a 1.045 reais, ante 1.039 reais, se o presidente Jair Bolsonaro assim decidir, afirmou o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.

Uma reunião entre Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, será realizada nesta tarde para tratar do assunto, acrescentou o secretário.

Ele lembrou que o valor anteriormente fixado havia levado em conta as projeções para o INPC em dezembro. Mas o resultado acabou vindo acima do esperado por conta da alta no preço das carnes.

Segundo Waldery, caso o aumento para o salário mínimo seja de fato implementado, haverá um impacto de 2,13 bilhões de reais nas despesas neste ano.

