Salário mínimo será de R$ 1.212, sinaliza equipe econômica

247 - O valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro de 2022 será de R$ 1.212, de acordo com integrantes da equipe econômica do governo. O novo valor será R$ 112 acima do atual salário mínimo e maior que o previsto no Orçamento. As informações são da Agência Globo.

Na proposta original enviada ao Congresso em agosto, o governo projetou o valor do piso salarial em R$ 1.169. Entratando, a inflação acelerou no último semestre, impactando nas contas de luz, nos alimentos e nos preços da gasolina.

O governo aplicou a previsão de alta de 10,02% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para este ano, que serve de base para a correção do piso nacional. Pelo segundo ano consecutivo, não haverá ganho real para o salário mínimo, mas apenas a reposição da inflação.

