Sanções econômicas contra a Rússia só produzem fome e miséria, diz Dilma, na Alemanha

247 – A ex-presidente Dilma Rousseff, vítima do golpe de estado de 2016, que teve como objetivo desviar a renda de riquezas nacionais, como o petróleo, da sociedade brasileira para acionistas privados da Petrobrás, afirmou ser completamente contra as sanções econômicas que estão sendo impostas contra a Rússia pelos países ocidentais. "Somos, da nossa parte, contrários a qualquer política de intervenção econômica baseada em sanções, até porque tal política só produziu mortes, fome e miséria. Temos dois terríveis exemplos, os 60 anos de sistemáticas sanções aplicadas contra Cuba e as recentes sanções contra a Venezuela durante uma pandemia, que provocaram danos à população daqueles países e não alteraram os seus regimes", disse ela, no Brazil Summit Europe, seminário em Berlim realizado por alunos brasileiros da Hertie School, segundo reportagem da Deutsche Welle .

"A invasão da Ucrânia pela Rússia tem sem dúvida conseqüências econômicas e sociais sobre todos os países do mundo globalizado, mesmo que a globalização já viesse se enfraquecendo desde pelo menos a crise de 2008. As sanções fazem parte da guerra, por outros meios. E essas sanções têm o potencial de remodelar a economia mundial, trazendo as cadeias globais de fornecedores para dentro dos países ou para mais próximo de cada uma das regiões", acrescentou a ex-presidente.

Dilma disse ainda que o Brasil é vítima de uma aliança entre neoliberalismo e neofascismo – que foi construída para executar o golpe de estado no Brasil. "A política neoliberal, junto com o neofascismo, constituem os grandes responsáveis pela catástrofe humanitária hoje existente no Brasil", afirmou Dilma. "O neoliberalismo não tem o chip da moderação, e está aliado ao autoritarismo. A derrota nas urnas e a defesa da ditadura militar colocam sempre no horizonte de Bolsonaro o questionamento do resultado das eleições e a busca por uma intervenção militar em último caso", afirmou.

