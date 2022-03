Senado aprova PL que determina valor fixo para ICMS sobre combustíveis

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O plenário do Senado Federal aprovou nesta quinta-feira (10/3), por 68 votos a um, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 11/2020, que determina alíquota unificada e em valor fixo para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis em todo o país e zera as alíquotas de PIS/Cofins para importação de óleo diesel, biodiesel e do gás liquefeito de petróleo.

>>> Senado aprova fundo de estabilização do combustível e auxílio-gasolina

Aprovada na Câmara dos Deputados em outubro passado, a proposta será analisada novamente na Casa, que convocou sessão para a noite desta quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o ICMS sobre combustíveis varia de estado para estado e é calculado em toda a cadeia de distribuição e sobre um preço médio na bomba. A ideia é que o tributo passe a ter um preço fixo por litro de combustível, em vez de ser cobrado como uma porcentagem sobre o preço final do produto.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE