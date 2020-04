Senado suspende votação da Carteira Verde Amarela e MP deve caducar

Com a suspensão da análise da MP que criou a Carteira Verde Amarela, que reduzia direitos dos trabalhadores e reduzia encargos para o patronato, a MP - cuja validade expira no próximo dia 20 - deverá caducar edit

247 - O Senado não irá votar a medida provisória 905, que cria a chamada Carteira Verde Amarela, que reduz encargos para as empresas que contratarem jovens no primeiro emprego e pessoas acima de 55 anos que estavam fora do mercado formal, além de reduzir direitos trabalhistas históricos. Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), deve acatar uma questão de ordem do senador e líder da oposição na Casa, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e suspender a análise da MP que criou a carteira, fazendo com que a MP, cuja validade expira no próximo dia 20, caduque.

O pedido para que a análise da MP fosse suspensa foi encorpado com o apoio do PDT, PSD, PP e MDB. A alegação dos partidos, é que o Senado se reuniu para debater as questões ligadas à pandemia do novo coronavírus e a questão da carteira Verde Amarela não está ligada ao assunto.

Um outro ponto para que o assunto não entre em pauta está na indisposição dos parlamentares com Jair Bolsonaro, que nesta quinta-feira (16) demitiu Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e fez novos ataques que fez contra o parlamento, diz a jornalista Vera Magalhães no site BR Político.

