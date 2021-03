Supermercado faz promoção de pelanca e osso para famílias que não têm o que comer (vídeo)

Chama a atenção o fato de que o anúncio é feito num dos estados com o maior rebanho bovino do mundo. Há três anos, o Brasil voltou para o Mapa da Fome da ONU edit

Supermercado de Várzea Grande, Mato Grosso do Sul, faz promoção de pelanca e osso, num bairro da periferia cada vez mais empobrecido.

"Olha só o que fizeram com nosso país. Olha o que estão fazendo com nosso povo. Olha o que tem de promoção no supermercado: pelanca. Pelanca. Isso quando um pai ou mãe de família conseguem colocar na mesa para seus filhos comerem", diz o autor de um vídeo que está viralizando na internet. Veja o vídeo abaixo.

O vídeo foi gravado no dia 21 de março. A pelanca e o osso são vendidos a 99 centavos o quilos.

Sob Bolsonaro e Guedes, a economia brasileiro caiu para a 12ª posição, e a expectativa dos economistas que, até o final do ano, o Brasil esteja na 14ª posição.

Até 2014, último ano de normalidade do governo de Dilma Rousseff, o Brasil era a 6ª economia do mundo. A partir daí, começa o movimento golpista, com a ascensão da Lava Jato.

Empresários como Flávio Rocha, do Grupo Riachuelo, diziam que, com Michel Temer na cadeia de Dilma Rousseff, o país cresceria como nunca. Isso jamais aconteceu.

O Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou a essa condição em 2018, segundo o IBGE.

"Osso duro de roer, o Brasil de Bolsonaro e Guedes, do Bolsonacaro. Retratos do pior governo da nossa história", escreveu no Twitter o deputado Ivan Valente, do PSOL-SP.

Chama a atenção também o fato de que a promoção é feita no Estado que tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo.

Osso duro de roer, o Brasil de Bolsonaro e Guedes, do #bolsocaro. Retratos do pior governo da nossa história.









