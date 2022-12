Tarcísio quer importar Paulo Guedes para a Secretaria de Fazenda de São Paulo

Ministro, no entanto, está relutante em aceitar o cargo edit

247 – O governador eleito de São Paulo, Tarcisio de Freitas, do Republicanos, quer o ministro Paulo Guedes como secretário de Fazenda. Mas Guedes permanece indeciso. "O atual Ministro da Economia Paulo Guedes está relutante em assumir o cargo de Secretário da Fazenda, em São Paulo. A presença de Guedes na nova equipe é um desejo do próprio governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos), conforme revelou a coluna de Lauro Jardim", aponta reportagem de Ivan Martínez-Vargas , no Globo.

"Fontes que acompanham a transição do governo paulista afirmam que Tarcísio chegou a mencionar o tema para Guedes. O ministro da Economia teria respondido que ainda ainda está refletindo o que fará a partir de 31 de dezembro. O governador eleito demandou que Guilherme Afif Domingos — coordenador da transição — tente convencer Guedes", acrescenta o repórter. Um dos planos de Tarcísio é privatizar a Sabesp, empresa de água e saneamento de São Paulo.

