Turismo internacional injetou quase R$ 4 bilhões no Brasil em janeiro; maior valor nos últimos 10 anos

Sputnik - Turistas estrangeiros que visitaram o Brasil injetaram cerca de US$ 801 milhões, quase R$ 4 bilhões na economia do país, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e compilados pelo Ministério do Turismo nesta quarta-feira (6).

O valor, segundo o ministério é um incremento recorde na economia nacional alcançado para o mês de janeiro nos últimos dez anos e 13,9% maior que em 2019, ano pré-pandemia, quando os visitantes internacionais deixaram no país US$ 703 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões)

Ao todo, cerca de 1 milhão de turistas estrangeiros escolheram o Brasil como destino de férias no verão.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, declarou em nota que a projeção é de crescimento do turismo ao longo de 2024, devido a eventos de grande porte, como o G20, e preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), prevista para novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará.

"Temos também a atuação do escritório da OMT [Organização Mundial do Turismo] no Rio de Janeiro e vamos seguir trabalhando para melhorar a imagem do Brasil em grandes eventos internacionais. Com esse conjunto de ações vamos alcançar a meta de 10 milhões de estrangeiros no nosso país em quatro anos", apostou Sabino.

A OMT é a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela promoção do turismo de forma sustentável, responsável e acessível. O Rio foi escolhido para sediar a nova representação da OMT em outubro de 2023, quando a cidade teve o 5º maior crescimento do PIB de turismo no mundo.

Segundo a Embratur, o país voltou ao patamar pré-pandemia no que se refere à quantidade de viagens ofertadas por companhias do setor, tendo o número atingido 64,8 mil operações tanto em 2019 quanto no ano passado.

