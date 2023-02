Unafisco quer participação da Receita em investigação sobre atos golpistas: 'há dinheiro não declarado, sonegação ou caixa dois'

Apoie o 247

247 - O presidente da Associação dos Auditores Fiscais (Unafisco), Mauro Silva, defendeu que as investigações sobre o financiamento dos atos golpistas deveriam incluir a Receita.

"Tudo indica que se trata de dinheiro não declarado, de sonegação ou de caixa dois. Quais as repercussões tributárias para as empresas identificadas como financiadoras?", questionou o dirigente, segundo a Coluna do Estadão, publicada neste sábado (25).

Em 8 de janeiro, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília (DF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou 835 pessoas pela participação nos atos golpistas.

