Unesco prepara metodologia para calcular o custo econômico do racismo

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Coordenador da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Fabio Eon afirmou nessa quinta-feira (7) que a entidade está desenvolvendo uma metodologia sobre o custo econômico do racismo, em parceria com a Rede de Economistas Pretas e Pretos. A informação foi publicada pela coluna de Ancelmo Gois.

A declaração de Eron foi concedida no webinar "Um país chamado favela: cultura e soft power do Brasil", realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI).

No mesmo debate, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, revelou o tema de seu novo livro: "Como ser uma empresa anti-racista". O trabalho foi uma parceria com Preto Zezé, primeiro presidente negro da Central Única das Favelas (CUFA) e Celso Athayde.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE