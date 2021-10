Varejo recua fortemente em agosto

As vendas no varejo tiveram em agosto queda de 3,1%, ficando muito aquém da expectativa de avanço de 0,7%, de acordo com dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. A mistura de inflação persistente com atividade fraca irá jogar ainda mais pressão sobre a classe política para tentar “fazer algo” e isto pode gerar ruídos ao longo dos próximos dias edit