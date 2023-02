Volta do Bolsa Família deve ser oficializada por Medida Provisória na próxima semana

Além da retomada do nome original, benefício deve ter ampliação por criança no próximo mês edit

Agência Brasil - Medida Provisória que traz de volta o Bolsa Família deve ser apresentada na próxima semana, após a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos. Lula viaja na sexta-feira, dia 10. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, deu a informação nesta terça-feira (07).



O texto vai tratar dos critérios para o pagamento do Bolsa Família, que são as contrapartidas - regras que são cobradas dos beneficiários - como frequência escolar e manter a vacinação atualizada.

Um desafio será garantir que a ação tire as pessoas da extrema pobreza, explicou o ministro Wellington Dias.

O ministro participou de um evento da Caixa Econômica Federal em Brasília. Na cerimônia ainda foi anunciado que os novos cartões de beneficiários do Bolsa Família que serão emitidos vão ter a função de débito, além do saque.

