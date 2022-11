“A democracia deve ao Lula um 'muito obrigado'”, afirma Felipe Santa Cruz

Apoie o 247

247 - Em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou considerar que a eleição de Lula (PT) foi “a grande eleição das nossas vidas”.

“A vitória do Bolsonaro seria o fim da democracia como nós conhecemos e, provavelmente, para a minha geração, não haveria no mapa de 20 anos um retorno à democracia plena”, salientou o advogado que foi candidato a vice-governador do Rio de Janeiro pelo PSD na chapa de Rodrigo Neves (PDT).

“Tenho muita convicção porque vivi em Brasília na OAB o enfrentamento ao bolsonarismo. A vitória de Bolsonaro teria sido uma grande derrota da democracia brasileira. Temos o dever e a possibilidade de comemorar. Foi uma grande vitória contra uma máquina absolutamente inédita na história política brasileira”, frisou Felipe, apontando que a compra de votos foi “alucinadamente”. “O governo explorou a própria miséria que afundou a população e setores da classe média foram explorados por ele no período eleitoral”, acrescentou.

Felipe Santa Cruz contou que no dia da eleição esteve com Lula. “Disse ao Lula, e me senti uma criança aos 50 anos, que devemos a ele um 'muito obrigado', pois só o Lula teria vencido essa eleição. A democracia brasileira deve ao Lula publicamente um 'muito obrigado' por ter nos conduzido a essa vitória”, enfatiza.

Sobre os constantes ataques do bolsonarismo às instituições, que ameaça a democracia, o advogado acredita que “as instituições brasileiras provaram nesses últimos quatro anos, com fragilidades que precisam ser aprimoradas, que elas sobrevivem e são resilientes''.

Felipe afirmou ainda que acredita que as investigações dos crimes cometidos por Bolsonaro irão avançar. “Não tenho dúvida nenhuma que esses processos terão seu curso e Bolsonaro vai responder, principalmente na esfera do tribunal eleitoral. O que aconteceu na última eleição foi uma verdadeira coleção de crimes eleitorais praticados à luz do dia, aparelhamento de instituições ou a busca por esse aparelhamento”, declarou.

