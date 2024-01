'Abin paralela é o caso que atinge mais diretamente o Bolsonaro', diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães apontou como as provas da ligação entre Jair Bolsonaro (PL) e o caso de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante seu governo são evidentes e graves: "não há muito o que fazer. É o caso que atinge o Bolsonaro mais na veia, porque as provas são muito contundentes", afirmou Guimarães.



Em entrevista à TV 247, o jornalista disse que a investigação revelou ações destinadas a proteger os filhos de Bolsonaro e, de maneira mais preocupante, a prejudicar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), enfatizando a seriedade das alegações enquanto considera este o caso mais substancial até o momento contra Bolsonaro.



“O que se detectou na Abin foi um esquema a serviço do Bolsonaro. Existe um vídeo em que o Bolsonaro produz prova contra si dizendo que ele tinha um sistema próprio, particular, de informação na Abin. Mais provado é impossível. (...) Eu fico me perguntando se alguma vez na vida vi um criminoso com tantas provas contra si. É muita prova para um criminoso só”, concluiu.



