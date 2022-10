"Abstenção impediu a vitória de Lula no primeiro turno", diz Felipe Nunes, da Quaest

Apoie o 247

247 – O cientista político Felipe Nunes afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a abstenção no Nordeste e da população de baixa renda foi maior do que se esperava. "Isso afetou os votos de Lula e impediu a vitória no primeiro turno", diz ele. "As pesquisas contam a história da eleição. As pesquisas acertaram ao mostrar que Lula teve mais votos do que Bolsonaro, que quase venceu no primeiro turno e que não havia espaço para terceira via", apontou.

Ele também defendeu as pesquisas realizadas pela Quaest. "Nosso mérito neste ano foi mostrar o Bolsonaro vencendo em São Paulo, o empate entre Haddad e Tarcísio e a votação dos Marcos Pontes. Também mostrarmos a chance real do Cláudio Castro vencer no primeiro turno no Rio", disse ele. "Nosso erro foi não deixar mais claro que 44% dos eleitores diziam que Bolsonaro merecia uma segunda chance", apontou.

Na entrevista, Felipe falou sobre a sabotagem contra os institutos de pesquisa. "A declaração do ministro Fábio Faria (ele disse que bolsonaristas não devem responder pesquisas) pode afetar o campo, mas incluímos uma nova variável: a pergunta sobre em quem cada pesquisado votou", afirmou.

Sobre o segundo turno, Felipe falou sobre sua pesquisa em que Lula teve 48% contra 41% de Bolsonaro e disse que esta pesquisa capta mais a abstenção. "O eleitor bolsonarista se mostrou mais engajado e organizado. De sábado para domingo, o termo mais buscado no Google foi 'candidato de Bolsonaro ao senado'. O Bolsonaro tem fã-clube, não militância", afirmou.

Na entrevista ele comentou o cenário em São Paulo. "O fator 'carioca' não fez a menor diferença para Tarcísio de Freitas. A probabilidade de vitória de Tarcísio é muito mais alta. O papel do Geraldo Alckmin é muito grande nacionalmente. Mas é difícil para os tucanos de São Paulo fazerem um movimento pró-Haddad", afirmou. "Mas ganhar em São Paulo não é garantia de vitória no segundo para Bolsonaro", pontuou.

Sobre os apoios obtidos por Lula, ele afirmou que Simone Tebet foi mais efetiva no seu posicionamento em favor do ex-presidente porque esse é o desejo de seus eleitores. Ele também disse que as fake news tiveram papel mais claro nestas eleições. "Hoje, temos conhecimento mais acumulado sobre esse tema. Elas hoje são ferramenta de mobilização, mas o eleitor está mais vacinado".

