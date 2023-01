“Assim como na sociedade, o bolsonarismo disputa as forças policiais”, diz a policial rodoviária Páris Borges

Apoie o 247

247 - Páris Borges Barbosa é policial rodoviária federal há dez anos, e integra a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI+ e, ainda do grupo Policiais Antifascismo. Ela participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que falou sobre os ataques de terroristas bolsonaristas no Distrito Federal e o papel das forças de segurança.

“Impossível dizer que não se imaginava que algo assim acontecesse. Estamos vindo de um movimento de fanáticos que vem se recrudescendo. Todos os sinais estavam postos. As pessoas acampadas na frente do QG do Exército também nunca esconderam que a sua pauta era de ruptura democrática, ou seja, a interdição daquele espaço era fundamental”, afirma.

Para ela, o movimento golpista está longe de ter seu fim. “Estamos vivendo um momento muito grave em que pessoas estão dispostas a tomar medidas terroristas para ver seus interesses prevalecerem”, disse.

Páris destaca que entre promotores, juízes, médicos, advogados ou em qualquer outro setor da sociedade teos pessoas com suas inclinações políticas, seus valores morais e sua forma de ver o mundo.

“Estamos numa sociedade que deu 50 milhões de votos para o Bolsonaro e vivemos um momento de extrema fanatização com a ascensão do conservadorismo. Se isso é verdade na maior parte dos setores da sociedade, isso é mais verdade dentro das forças policiais, que sempre tiveram essa tendência”, argumenta.

"Tivemos uma eleição dividida com quase 49% de votos para o Bolsonaro. Pode ter certeza que o apreço por esse discurso que aponta para a militarização da sociedade e valores conservadores vai aparecer dentro das forças de segurança”, acrescentou.

