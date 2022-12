"Bolsonaro abandonou o governo para liderar o golpismo e deve ter direitos políticos cassados", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Eduardo Guimarães fez uma análise sobre o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) diante dos protestos golpistas de seus seguidores - inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas -, que pedem uma intervenção militar no país. Guimarães defende que Bolsonaro tenha seus direitos políticos cassados pelos possíveis crimes que vem cometendo, sobretudo ao apoiar o golpismo.

“O STF acha que Bolsonaro está por trás de tudo isso. E essa participação do Bolsonaro no golpismo vai ser o pior processo que ele vai ter. O que ele está fazendo é crime grave de responsabilidade. Ele abandonou o governo, ele está incentivando as manifestações antidemocráticas. Os direitos políticos dele serão cassados”, afirmou.

Para Guimarães, o STF suspeita, inclusive, que Bolsonaro é o mentor intelectual dos bloqueios de estradas. O tribunal, segundo ele, espera os atos golpistas “engrossarem” para "agir". “Desde a derrota para Lula, em 30 de outubro, Bolsonaro falou publicamente apenas duas vezes e não condenou os pedidos de golpe militar de seus apoiadores. E, nessas ocasiões, apesar de ter criticado o fechamento de rodovias, incentivou, indiretamente, aquelas ações”, finaliza.

