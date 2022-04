“Bolsonaro não tem contradição alguma com a classe burguesa brasileira”, diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

ICL

247 – O jurista e filósofo Alysson Mascaro, professor da Universidade de São Paulo, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jair Bolsonaro não está em contradição com a burguesia brasileira, a despeito do encolhimento da economia brasileira e da redução do mercado interno.

“Bolsonaro não tem contradição alguma com a classe burguesa brasileira”, diz ele. Segundo Mascaro, a burguesia brasileira necessita da figura do capataz para sustentar seu modelo de exploração econômica. "A burguesia brasileira continua atavicamente ligada ao imperialismo estadunidense e a única forma de romper com este processo é o socialismo", afirma. Ele também explica que não há espaço para terceira via. "O receituário é o mesmo: privatizações e porrete em cima do povo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE