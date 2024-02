"Bolsonaro não vai escapar da cadeia por causa do ato na Paulista", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – No programa "Leo ao Quadrado", o jornalista Leonardo Stoppa não economizou palavras fortes ao abordar a atual situação política brasileira e as polêmicas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Stoppa iniciou o programa com uma afirmação direta: "Bolsonaro não vai escapar da cadeia por causa do ato na Paulista", referindo-se ao recente apoio declarado pelo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, ao ex-presidente, investigado pela Polícia Federal por sua suposta participação em tentativas de golpe de Estado.

O jornalista não poupou críticas a figuras influentes no círculo de Bolsonaro, como o pastor Silas Malafaia, afirmando que "neste momento, ninguém quer ficar ao lado de Malafaia e contra Alexandre de Moraes", referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal que tem sido alvo de ataques do bolsonarismo.

Ao abordar a presença de Tarcísio de Freitas em um evento em apoio a Bolsonaro, Stoppa não hesitou em sugerir que o governador tem "rabo preso" com o ex-presidente e com Malafaia. Stoppa também descreveu Malafaia como "tão repugnante quanto poderoso", ressaltando a influência que líderes religiosos exercem no cenário político brasileiro.

Outro alvo das críticas de Stoppa foi o empresário Luciano Hang, também investigado pelos ataques de 8 de janeiro, questionando o que ele teria a ganhar ao se envolver com uma figura como Bolsonaro, que enfrenta sérias acusações e investigações. O contexto político, marcado pela Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal e pela decisão do ministro Alexandre de Moraes de apreender o passaporte de Bolsonaro e proibi-lo de manter contato com outros investigados, tem alimentado as especulações sobre prisões de figuras proeminentes da extrema direita. Assista:

