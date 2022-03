"Candidatura Lula é um movimento dos brasileiros conscientes", diz Roberto Requião

Ex-governador e ex-senador explica por que se filiou ao PT para disputar mais uma vez o governo do Paraná edit

247 – O ex-governador e ex-senador Roberto Requião concedeu entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em que explicou por que se filiou ao PT para disputar novamente o governo do Paraná. "Com Lula, o Brasil será resgatado e a rejeição dos paranaenses ao PT é uma lenda", disse ele. Requião também disse não ver problemas na aliança com Geraldo Alckmin, ex-governador tucano em São Paulo. "Se houver um bom programa, não vejo problema".

Requião disse ainda que seu sonho seria uma aliança entre Lula e Ciro. "A agressividade entre ciristas e lulistas pode nos derrotar no segundo turno", alerta. Segundo ele, a candidatura Lula representa um "movimento dos brasileiros conscientes".

O ex-governador também falou sobre o conflito militar na Ucrânia. "O petróleo ainda é o sangue que move a economia do planeta", afirmou. "Países não têm amigos, têm interesses e os Estados Unidos que queriam invadir a Venezuela agora querem seu petróleo", finalizou.

