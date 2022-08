"Ciro vai se esvaziar mais e Lula pode vencer em primeiro turno", diz Fernando Horta

"É triste que o PDT fique fora do processo de reconstrução do Brasil", acrescenta o historiador edit

Apoie o 247

ICL

247 – O historiador Fernando Horta analisou a rodada de pesquisas desta semana, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, e disse que o cenário de vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula pode se consolidar. "O horário eleitoral gratuito tem cada vez menos importância", disse ele. "Ciro está perdendo votos e prejudicando os candidatos do PDT nos estados. É triste que o PDT fique fora do processo de reconstrução do Brasil. Ciro vai se esvaziar mais e Lula pode vencer em primeiro turno, mesmo que não herde seus votos", acrescentou.

Horta também disse que Simone Tebet sofreu duro abalo e que a terceira via não existe. Sobre São Paulo, afirmou que a situação de Haddad é menos confortável do que parece. "Ele pode ser alvo de um 'todos contra um' no segundo turno. Lula pode ajudá-lo muito se vencer no primeiro turno", afirmou. "Estou mais otimista no Rio do que em São Paulo e vejo Freixo em condições de vencer", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.