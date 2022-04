Cláudio Couto: presença de Daniel Silveira em comissões da Câmara é "uma provocação ao Judiciário"

Apoie o 247

247 - Professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Cláudio Couto afirmou à TV 247 que a indicação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) para integrar cinco comissões da Câmara é uma “provocação” de seu partido ao Judiciário: “é o bolsonarismo sendo bolsonarismo mais uma vez”.

“Quem indica os deputados para as comissões é sempre o partido. Para o PTB indicar o Daniel Silveira para as comissões é porque está querendo prestigiá-lo, fazer um desagravo a ele, reforçar a sua posição e reforçar a posição do presidente da República de confronto com o poder Judiciário, colocando-o especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, que já é presidida pela Bia Kicks (deputada bolsonarista)”, destaca.

Couto não acredita que o deputado seja retirado das comissões por pressão popular. Para tanto, será necessário convencer não só o parlamentar, mas todo o PTB.

“O líder do PTB na Câmara pode tirá-lo dessas comissões e das outras, mas resta saber se eles vão realmente querer fazer isso ou se não é só um pouco de marola para distrair a atenção da gente enquanto outros problemas estão acontecendo”, finaliza.

