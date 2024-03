"Concessão da Jovem Pan deve ser cassada", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 - Na esteira de um embate jurídico em torno da concessão da rádio Jovem Pan, o historiador Fernando Horta concedeu uma entrevista ao editor-chefe do Brasil 247, jornalista Leonardo Attuch, onde destacou a necessidade de revogação da concessão da emissora e a exclusão de qualquer acesso a financiamento público por parte da empresa.

Horta enfatizou que a medida não constituiria um ataque à democracia ou à liberdade de expressão, mas sim uma resposta aos constantes embates de desinformação e disseminação de fake news promovidos pela emissora. "Não seria um ataque à democracia nem à liberdade de expressão, mas sim um ataque às mentiras", afirmou o historiador.

O historiador defendeu a importância de fazer da Jovem Pan um caso exemplar, destacando que seria "pedagógico" para evitar que outras empresas de comunicação sigam o mesmo caminho de desinformação.

O posicionamento de Horta surge em meio a uma recente divergência de opiniões dentro do governo federal em relação ao tema. O ministro Jorge Messias, da AGU, esclareceu a posição do governo em relação ao pedido de cassação da concessão da Jovem Pan. Em comunicado à imprensa, Messias afirmou que a petição protocolada é uma manifestação preliminar, sujeita a considerações técnicas mais detalhadas. Ele destacou que a AGU está engajada nas negociações com o MPF e que a União estará ao lado do Ministério Público para apurar a conduta da emissora.

