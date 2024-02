'Crise da Abin possibilita ao Congresso reformular a agência e o GSI', diz Genoino

Ex-deputado federal e ex-presidente do PT analisa ação da PF e investigação da família Bolsonaro no caso da 'Abin paralela' edit

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-deputado federal e ex-presidente do PT José Genoino discutiu os desdobramentos da investigação da Polícia Federal sobre o esquema de espionagem ilegal conhecido como 'Abin paralela’, que envolve a família Bolsonaro. Genoino destacou a gravidade do escândalo e sua relevância no contexto político nacional, equiparando-o a um dos eventos mais significativos desde o 8 de janeiro de 2023.

O ex-parlamentar enfatizou a seriedade da crise na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que culminou na ação da Polícia Federal e na revelação do esquema. Segundo Genoino, este escândalo representa um ponto crucial que possibilita ao Congresso Nacional realizar uma revisão e reformulação tanto da Abin quanto do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). "A crise da ABIN possibilita o Congresso Nacional a fazer um exame e reformular a ABIN e o GSI", afirmou Genoino durante a entrevista.

Genoino ressaltou que o escândalo e a operação da Polícia Federal têm implicações profundas e duradouras para a política brasileira, especialmente devido à ligação com a família Bolsonaro. Ele enfatizou a importância de investigações rigorosas e transparentes para responsabilizar aqueles envolvidos no esquema de espionagem. "O escândalo da Abin e a operação da Polícia Federal são o acontecimento mais importante depois do 8 de janeiro", declarou Genoino.

