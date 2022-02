Derrota do imperialismo pode abrir espaço para processos de libertação nacional, diz Pepe Escobar

"A nova doutrina Putin e as declarações da China apontam o que será o mundo multipolar", diz ainda o correspondente internacional edit

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar avalia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a derrota do imperialismo pode abrir espaço para revoltas e processos de libertação nacional em várias regiões do mundo. Ele também afirma que "a nova doutrina Putin e as declarações da China apontam o que será o mundo multipolar".

A doutrina Putin de relações internacionais foi definida como "destruição criadora" por um de seus formuladores: o intelectual Sergey Karaganov, que é um dos principais conselheiros do Kremlin. Num artigo publicado no dia da ofensiva contra a Ucrânia, ele afirmou que Moscou está disposta a construir uma nova ordem internacional para garantir sua autodefesa.

Escobar também destacou a precisão da ação militar russa. "Foi um ataque de precisão, sem vítimas colaterais", afirma. "A guerra do Império consiste em destruir a Rússia", diz Pepe Escobar. "O objetivo número um, muito mais do que a China, é a destruição dos russos, mas a Rússia não aceitou este jogo." Ele também alerta para o fato de que "nada do que a mídia ocidental fala é real; tudo é ficção."

