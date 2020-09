‘É preciso entender e conversar com bolsonaristas menos radicais’, diz professor que estuda conservadores

Vinicius do Valle lembra ser “uma fatia importante” de eleitores que “não são extremamente conservadores”, e que “já votou em Lula, já votou em Dilma”, ao destacar a importância de recuperar esse público com o objetivo de reverter o quadro político atual. Assista na TV 247 edit

247 - O cientista político e professor Vinicius do Valle, que pesquisa o comportamento de conservadores e, portanto, do bolsonarismo, disse à TV 247 que é preciso dialogar com essas pessoas para que realmente seja possível reverter o quadro político atual do Brasil, que caminha cada vez mais para a ponta do abismo.

“A gente precisa conversar com essas pessoas para entender por que elas estão tomando essas posições políticas, porque se a gente quiser reverter o quadro político nacional, a gente precisa entender o que está acontecendo e conversar com essa fatia do eleitorado que é uma fatia importante e uma fatia de eleitores que já votou em Lula, já votou em Dilma, ou seja, não são extremamente conservadores, não são esse tipo de militância mais radical que a gente vê”.

“A gente costuma associar o Bolsonaro a essa fatia mais radicalizada, só que quando a gente vai ver mesmo, os próprios números mostram que essa fatia é uma minoria do eleitorado”, ressaltou.

O professor relatou também que os apoiadores menos radicais de Jair Bolsonaro o enxergam como uma figura autêntica e que vai transformar a política, área do País motivo de grande frustração para este público. “O que a gente vê quando a gente entrevista essas pessoas? Que há uma desilusão com a política, um sentimento de que estamos órfãos de líderes, de que a política é uma coisa muito suja e que essas pessoas acabaram vendo na figura do Bolsonaro alguém que pode mudar tudo que está aí, alguém que aparentemente é mais autêntico, fala de forma verdadeira”.

Vinicius do Valle ainda pontuou que a popularidade de Bolsonaro não passa para seus filhos, que são vistos como desestabilizadores do governo. “Uma das coisas que a gente captou é que essa popularidade do Bolsonaro não passa para os filhos, pelo contrário, essas pessoas veem nos filhos do Bolsonaro um elemento desestabilizador e nutrem profunda desconfiança com a atuação dos filhos dele na atuação política”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista de Vinicius do Valle na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.