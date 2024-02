'É uma gente muito feia, um neocafona transbordante', comenta Marcia Tiburi sobre manifestantes bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A filósofa Marcia Tiburi, em participação na Superlive da TV 247 deste domingo (25), fez uma crítica profunda à estética bolsonarista, que perturba a Avenida Paulista, em São Paulo, onde ocorre um ato de apoiadores de Jair Bolsonaro.

De verde e amarelo, os bolsonaristas começam a agitar bandeiras do Brasil e de Israel no ato convocado pelo ex-ocupante do Palácio do Planalto para se defender das acusações de tentativa de golpe de Estado que a cada dia se agravam. O evento já começa a lotar a Paulista, segundo relatos.

A filósofa disse que a feiura dos bolsonaristas não se trata apenas da aparência, como também da subjetividades dessas pessoas, obcecadas com seu líder.

'É um gente muito feia, é um neocafona transbordante. Passeando pela rua, vendo aquela gente vestida de verde e amarelo, sem estilo, que não tem uma boa relação com o corpo. Diz respeito à formação das subjetividades dessas pessoas. É a gente que tem coragem de ir à Paulista a cavalo. É uma gente muito cafona, que tem um problema estético profundo, não só da aparência, e tem a ver com o conteúdo. Esse é o conteúdo dessas pessoas, terrível do ponto de vista da subjetividade. Falta sexo a eles, com certeza. Mas ali, com certeza, tem algo mais bizarro, que é muito ressentimento. Falta a eles um erotismo com a vida', disse Tiburi. Acompanhe a Superlive na TV 247:

