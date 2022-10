Eduardo Guimarães: eleger Lula e derrotar Bolsonaro virou uma questão planetária

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, afirmou que a necessidade de eleger o ex-presidente Lula (PT) neste domingo (30), derrotando Jair Bolsonaro (PL), virou “uma questão planetária”.

Diante do risco que representa Bolsonaro, formou-se também contra ele, na mesma medida, uma “oposição planetária”, segundo Guimarães.

“O Bolsonaro não assusta só as pessoas cerebradas desse país. O Bolsonaro assusta a humanidade. Você tem o primeiro ministro de Portugal declarando apoio a ele [Lula]. É uma questão planetária. A comunidade das nações veem com apreensão o que acontece no Brasil, porque nós temos hoje o maior extremismo de direita das democracias consolidadas que se enxerga no cenário internacional. Pior que na Hungria, pior que em toda parte - em países com a democracia ainda vigente”, afirmou.

O jornalista ainda disse torcer por uma vitória ampla de Lula, para que não haja risco de contestações por parte de Bolsonaro.

