"Eleição só termina em 1 de janeiro de 2027, após o governo Lula", diz Eduardo Guimarães

"Vamos passar os próximos anos com a extrema direita em campanha, com os militares babando para qualquer tipo de intervenção", alerta o jornalista

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em entrevista à TV 247, afirmou que a eleição “não terminou no dia 30”, data do segundo turno do pleito presidencial, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retornar ao Palácio do Planalto.

Nos próximos anos, segundo Guimarães, a extrema direita seguirá mobilizada, em campanha, e fazendo uma oposição “virulenta” ao governo Lula. Desta forma, disse o jornalista, a nova administração federal precisará ser ampla. “O Lula projeta um governo de coalizão, um governo da frente ampla, porque vai ser muito difícil. É muita coisa para consertar, uma oposição virulenta. A eleição não terminou no dia 30. Na minha opinião, ela vai terminar no dia 1 de janeiro de 2027. Nós vamos passar os próximos anos com a extrema direita em campanha, com os militares babando para qualquer tipo de intervenção, com um Congresso muito mais de direita do que era, devido inclusive ao Senado, que é uma situação muito complicada. Então realmente é um governo que precisa de muita sustentação”.

Ele ainda alertou para a necessidade de manter a esquerda “unida”, sob pena de gerar um cenário ainda pior que o deixado pelo governo Jair Bolsonaro (PL). “O momento no Brasil é muito complicado. A esquerda tem que estar unida e o governo Lula precisa de muito apoio. Não é hora de ficar com aquela história de oposição pela esquerda. Isso é uma grande bobagem. A gente pode gerar uma situação que vai fazer a gente ter saudade da situação atual se não tivermos muito cuidado”.

