Eleitor de Ciro pode abandoná-lo em favor de Lula, diz Helena Chagas

247 - A jornalista Helena Chagas, em entrevista à TV 247, analisou o quadro eleitoral com a saída do ex-juiz parcial Sergio Moro da corrida presidencial. Para ela, o fato abre espaço para candidaturas da terceira via, mas nada significativo.

Quanto a Ciro Gomes, dificilmente o ex-governador vai passar dos 10%, avalia ela. Neste cenário, é provável uma antecipação do segundo turno já no primeiro.

"Sem Moro e sem um candidato da terceira via robusto, sobra Lula, Bolsonaro e Ciro. Quanto ao Ciro, ele pode crescer? Pode. Mas dificilmente ele vai passar dos 10%. Se o Ciro continuar nessa toada, vamos ter talvez uma antecipação do segundo turno no primeiro. Quando for a véspera da eleição, o eleitor do Ciro vai pensar: 'pô, estão os dois muito na frente do meu candidato. Então, vamos despejar logo para acabar com essa conversa no primeiro turno'. A maioria dos eleitores do Ciro vai para o Lula. Então, a saída do Moro é boa para todo mundo, para os naniquinhos da terceira via, porque vai sobrar alguma coisa para eles, como o próprio Doria".

