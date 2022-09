"Emancipação política do Brasil no 7 de setembro não pode ser desmerecida", diz Alysson Mascaro

Apoie o 247

247 – O professor e filósofo Alysson Mascaro afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil não se tornou totalmente independente após o 7 de setembro de 1822, mas ressaltou que a emancipação política de Portugal não pode ser desmerecida. "Tragicamente, nenhum país é soberano, a não ser algumas ilhas do capitalismo. Nem a Europa é independente. O Brasil tem um processo histórico de falha no seu processo de independência", diz ele. "O teto para a independência sempre é o poder do capital", acrescenta.

De acordo com Mascaro, sem um processo mundial de libertação do capital, nenhum país será verdadeiramente independente. "O Brasil era uma colônia política de Portugal e passou a ser uma colônia econômica da Inglaterra após o 7 de setembro de 1822", diz ele. Posteriormente, a dominação se transferiu para o imperialismo estadunidense.

