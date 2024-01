Escândalo da Abin representa um dos maiores desafios já enfrentados pelo sistema de justiça no Brasil, afirma Lênio Streck

Apoie o 247

247 – Durante sua participação no programa "Forças do Brasil", da TV 247, no último sábado, dia 27 de janeiro de 2024, o respeitado jurista brasileiro Lênio Streck enfatizou a gravidade do escândalo envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), descrevendo-o como um dos mais significativos desafios já confrontados pelo sistema de justiça do país.

Segundo Streck, a revelação das atividades de espionagem realizadas pela Abin e seu potencial uso político representam uma ameaça direta à integridade do sistema jurídico brasileiro, equiparando-se em importância à tentativa de golpe ocorrida em 8 de janeiro.

Durante a discussão, o jurista destacou a necessidade premente de uma resposta eficaz por parte das autoridades, especialmente do Ministério Público Federal, para investigar e responsabilizar os envolvidos no escândalo da Abin. Ele salientou a complexidade dos crimes envolvidos, incluindo usurpação de funções públicas e violação da privacidade, exigindo uma abordagem cuidadosa e diligente por parte das instituições responsáveis.

Além disso, Streck alertou para a importância de não subestimar a complexidade do sistema jurídico brasileiro, destacando a necessidade de uma abordagem sólida e fundamentada para lidar com questões tão delicadas quanto as relacionadas à Abin.

As observações de Lênio Streck durante o programa oferecem uma perspectiva crítica e esclarecedora sobre os desafios enfrentados pelo sistema de justiça brasileiro diante do escândalo da Abin. Suas reflexões ressaltam a urgência de uma ação determinada e comprometida com os princípios democráticos e a justiça, em um momento crucial para as instituições do país. Assista:

