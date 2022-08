‘Estamos a um espirro de uma ditadura e precisamos apoiar o TSE’, diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, rechaçou as críticas à campanha do ex-presidente Lula (PT) sobre uma aproximação supostamente exagerada com alas ideológicas mais distantes da esquerda na política. Além disso, defendeu que a esquerda e sua militância dê todo o apoio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seu presidente, ministro Alexandre de Moraes, neste momento.

Para ele, todo esforço é justificável para derrotar a ameaça à democracia que Jair Bolsonaro (PL) representa. “A situação é muito grave, o país está à beira do abismo, nós estamos a um passo, um espirro de uma ditadura”.

“O pessoal [fica reclamando] ‘não, porque a frente ampla…’, ‘não quero aliança com não sei quem’, ‘aliança não sei o que lá’. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que o que o Lula anunciou que ia construir, e está todo mundo sabendo, é uma frente ampla, não é uma frente restrita. É este o sentido de você fazer um movimento suprapartidário, supra ideológico para tentar livrar o país de um destino muito sério”, complementou.

As críticas ao candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também se inserem neste contexto, segundo Guimarães. “Essas pessoas que ficam reclamando das alianças de esquerda, que fizeram toda aquela palhaçada com o Alckmin, para mim, não entenderam nada e não entendem o risco que o Brasil está correndo. Acho que em nome da democracia, é preciso que se entenda o que o Lula já falou mais de uma vez: ‘não quero uma candidatura de esquerda, é uma candidatura pluripartidária, pluri-ideológica, para preservar a democracia no país e reconstruir tudo o que foi destruído”.

