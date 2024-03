"Eu defendo que bandeira a democratização dos meios de comunicação seja levantada pelo nosso governo", diz José Genoino

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-presidente nacional do PT, José Genoino, concedeu uma entrevista à jornalista Dafne Ashton onde discutiu a importância da democratização dos meios de comunicação. Durante a conversa, Genoino enfatizou a necessidade de regular a Lei de Meios e destacou o papel fundamental do direito à informação na cidadania e na democracia.

"Precisamos fazer a regulamentação da Lei de Meios", afirmou Genoino, ressaltando a importância de estabelecer diretrizes claras para a separação entre o direito à informação e a exploração econômica desse direito.

continua após o anúncio

Ao longo da entrevista, Genoino enfatizou a necessidade de impor restrições à exploração econômica da informação, argumentando que a regulação é essencial para evitar abusos e garantir a responsabilidade política dos meios de comunicação.

"Dizer que os meios de exploração econômica da informação não podem ser regulados é criar um poder absoluto para a mídia", afirmou Genoino. "Eu sou contra essa ideia de se criar um poder absoluto. Tem que ter regulação. E essa regulação tem que envolver responsabilidade política."

continua após o anúncio

O ex-presidente do PT defendeu que a bandeira da democratização dos meios de comunicação seja levantada pelo governo, enfatizando que a informação é livre para o exercício da cidadania, mas os exploradores dessa informação devem cumprir determinadas obrigações e ser submetidos a freios e contra-freios. Essa discussão veio na esteira sobre a disputa jurídica que envolve a possibilidade da de Cassação da rádio Jovem Pan.

"A discussão é fundamental e tem que ser orientada pelo princípio democrático", concluiu Genoino, destacando a importância de um debate público transparente e inclusivo sobre a regulamentação da mídia no Brasil.

continua após o anúncio

Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: