"Fake news sobre fechamento de igrejas não funciona mais", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as mentiras contadas por empresários da fé contra o ex-presidente Lula não funcionarão nesta disputa presidencial. "As fake news sobre fechamento de igrejas não funcionam mais", disse ele. "O que Lula deve fazer agora é falar sobre a importância das igrejas", acrescenta.

Na sua opinião, o deputado André Janones (Avante-MG) é a peça que faltava no time de Lula, por sua capacidade de diálogo com o povo presente nas redes sociais. Sobre a possibilidade de vitória em primeiro turno, Stoppa se disse otimista e afirmou que, na reta final, o eleitor do Ciro pode migrar para o Lula.

