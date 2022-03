Gustavo Conde: Lula deve capitanear movimento pela paz mundial

Linguista diz ainda que ex-presidente deve se aproximar do tom de Jean-Luc Mélenchon e que Europa não deve aplaudir Zelensky edit

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde fez uma análise sobre a guerra da Ucrânia, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, em que afirmou que Estados Unidos e Europa estão sendo irresponsáveis no conflito. "É humilhante para a Europa aplaudir uma figura como Zelensky", aponta.

Conde elogia o tom do líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, que responsabiliza a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) pelo conflito e condena o envio de armas pelos países europeus à Ucrânia.

Ele também aponta o que deve ser o papel do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula precisa se aproximar do tom do Mélenchon e pedir o encerramento deste conflito", escreve. "Lula deve capitanear a luta pela paz mundial", finaliza.

