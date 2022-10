"Há uma onda pró-Lula entre os eleitores mais ricos e de maior escolaridade", diz Marcos Coimbra

Presidente do Vox Populi diz que todas as pesquisas apontam para a vitória do ex-presidente Lula neste domingo edit

247 – O sociólogo Marcos Coimbra, presidente do instituto Vox Populi, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que todas as pesquisas estão convergindo e apontando para a mesma direção: a vitória de Lula. "Bolsonaro está perdendo eleitores de mais escolaridade", diz ele. "O eleitor de escolaridade mais alta está virando para Lula, que está obtendo apoio quase unânime nos setores mais civilizados da direita brasileira. Escolha no domingo é entre civilização e falta de educação", acrescenta.

Coimbra também falou sobre o episódio do bandido bolsonarista que tentou assassinar policiais federais e recebeu tratamento privilegiado do governo de Jair Bolsonaro. "Roberto Jefferson pode levar mais votos a Lula. Pode ter sido a gota d'água. Quem atira na polícia tem que ser preso. E a reação do Bolsonaro foi muito complicada", aponta Coimbra, que também diz que Bolsonaro se transformou numa ameaça óbvia à independência entre os poderes.

Na entrevista, ele também disse que Simone Tebet está conseguindo uma proeza, ao converter seus votos para Lula, e criticou a omissão de Ciro Gomes. "Como é que Ciro acha que pode sumir numa hora dessas?", questiona.

Sobre a disputa paulista, ele disse que é visível em São Paulo o fenômeno de reavaliação do voto. "Uma parcela dos eleitores que votou na direita está virando. O episódio da pedofilia e a frase do 'pintou um clima' foram desastrosos para Bolsonaro. Há um medo também da milicianização de São Paulo. Este momento favorável para Lula contribui para o crescimento de Fernando Haddad", afirmou.

Sobre a reta final da disputa, ele disse que o bolsonarismo vai apelar novamente para as fake news, mas está enfraquecido e desmoralizado. "As condições são completamente diferentes. Bolsonaro vai tumultuar, mas não acredito numa transição delicada. Ele não vai cumprimentar o Lula, não vai passar a faixa, mas ainda assim Lula tomará posse e as instituições vão ignorar Bolsonaro", afirmou.

