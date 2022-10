"Haddad deve pedir os votos dos tucanos, mas sem uma aliança formal com o PSDB", diz Altman

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Breno Altman discordou da ideia de uma aliança entre PT e PSDB no estado de São Paulo para fortalecer a campanha de Fernando Haddad contra o ex-ministro bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pelo governo.

“Eu acho que não deve haver uma aliança formal com o PSDB porque isso desmontaria o discurso de campanha, porque quem governa São Paulo há 30 anos não é o Tarcísio. O voto no Tarcísio é um voto na mudança. Se o PT se abraçar à não mudança, vai facilitar a vida do Tarcísio. Eu acho que seria um erro a aliança com o Rodrigo [Garcia]. Acho que se deve pedir o voto dos tucanos contra o bolsonarismo, mas se houver qualquer tipo de coalizão, de articulação que signifique abraçar o PSDB, qual discurso vai ter o PT? Defender o PSDB? O voto no Tarcísio e no Haddad foi um voto na mudança, o que o povo de SP votou foi ‘Fora, PSDB!’”, analisou Altman.

De acordo com o jornalista, uma aliança não necessariamente resultaria na imediata transferência de votos de Garcia para Haddad: “eleição não é aritmética. A ideia de que se fizer uma aliança com o Rodrigo vai atrair os votos dele é um cálculo muito perigoso. É verdade que você pode nacionalizar a campanha em São Paulo, então dá para usar o discurso de ‘vote contra o Bolsonaro, vote contra o Tarcísio’. Agora, o eleitor não faz apenas esse voto nacionalizado. Tem um voto estadual também contra o PSDB. Então é preciso ter ali uma política mais sofisticada, de se dirigir ao eleitor do Rodrigo, utilizar a nacionalização da campanha para isso, mas na prática o que a campanha do Haddad vai ter que fazer é dizer que Tarcísio é ‘mais do mesmo’, que nada vai mudar na gestão de São Paulo com o Tarcísio, que é o PSDB rejuvenescido”.

