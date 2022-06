Horta: só restou a Bolsonaro a tentativa de golpe

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que Jair Bolsonaro comete vários crimes de responsabilidade por semana e pode tentar o golpe de estado, caso perceba que não tem confições de superar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. "Bolsonaro trabalha pelo estilhaçamento do Brasil", diz ele. "A única alternativa para Bolsonaro é a tentativa de golpe", complementa.

Horta também avalia que é muito difícil para a oligarquia brasileira negociar uma anistia a Bolsonaro. "São muitos criminosos ao seu redor", diz ele. O historiador também alerta para o risco de um segundo turno. "O antipetismo paranoico pode ser retomado", afirma.

Na entrevista, ele também falou sobre a relação Brasil-EUA. "Os Estados Unidos lavaram as mãos em relação a Bolsonaro. Estar perto dele é perda de capital político. Ele é um figura abjeta", afirmou Horta, que também comentou sobre a situação do ex-juiz suspeito Sergio Moro. "O final melancólico de Moro demonstra a artificialidade de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos".

