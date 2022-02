‘Investidor estrangeiro quer estabilidade e Lula oferece isso’, diz Celso Amorim

De acordo com o embaixador, Bolsonaro faz do Brasil um país que “oscila de maneira brutal e cultiva o conflito”, afastando investimentos estrangeiros edit

247 - O ex-ministro e embaixador Celso Amorim comentou na TV 247 o otimismo do mercado financeiro internacional com a provável volta do ex-presidente Lula (PT) à Presidência da República. O petista lidera com folga todas as pesquisas de intenções de voto divulgadas em 2022.

Segundo Amorim, “o investidor quer estabilidade”, e é isto que Lula tem oferecido. "O capital gosta de estabilidade, previsibilidade. Não dá para você lidar com um país que em um dia é o fiel aliado do ‘trumpismo’ e no dia seguinte está indo para outro caminho, que você não sabe para onde vai”, afirmou.

Além disso, prosseguiu o embaixador, o governo de Jair Bolsonaro (PL) faz do Brasil um país que “oscila de maneira brutal e cultiva o conflito”.

